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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı’nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Geçitköy Barajı’nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti

Tatar ve heyetin gelişinden detay

Su Sıkıntısı Lyon Göreme Dünya Su Günü Muhalefet 

-Büyükelçi Başçeri’nin konuşması
-Tatar’ın konuşması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü vesilesi ile Geçitköy Barajı’nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisini ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Ziyaret nedeniyle düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 1993 yılında BM’nin aldığı kararla 22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak belirlendiğini hatırlattı. Dünya üzerindeki su kaynaklarının yüzde 97.5’inin tuzlu su olduğunu, yüzde 2.5’linin ise tatlı su, yüzde 90’nının kutuplarda ve yer altında olduğuna işaret eden Başçeri, bu seneki dünya su gününün ana temasının “suyun değeri” olarak belirlendiğini söyledi.

“Niceleri göremedi ama bizim neslimiz gördü” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, çocukluğundan itibaren farklı kişilerle Türkiye’den su geldiğini hayal ettiklerini belirterek, “Niceleri göremedi ama bizim neslimiz gördü” dedi.
Tatar, bu projede çok kişinin emeği ve katkısı olduğunu dile getirerek herkese ayrı ayrı anarak teşekkür etti. Tatar, projenin hayata geçebilmesi için Türkiye’de 3 köyün boşaltıldığını ancak iki ülke arasındaki köklü duygusal bağlar nedeniyle kimsenin gocunmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, 80 km öteden deniz altından su taşımanın dünyada ilk kez gerçekleştirilen asrın projesi olduğunu vurgulayarak, 2015 yılından beri KKTC’ye Türkiye’den yılda ortalama 75 milyon metreküp su geldiğini belirtti.
Bu projenin hayata geçirilmesine muhalefet edenlerin bile geçen yıl yaşanan arızaya isyan ettiğini söyleyen Tatar, arızanın 6 geminin çalışmasıyla giderildiğini ve suyun 6 Ekim’de yeniden verildiğini hatırlattı. Tatar, Güzelyurt’ta hizmete girmesi için üzerinde çalışılan tünellerin tamamlanmasının ardından bölgedeki tuzlu su sıkıntısının da sona ereceğini belirtti.
Herhangi bir anlaşma sağlanması durumunda bu suyu Güney Kıbrıs’la paylaşmaya hazır olduklarını yineleyen Tatar, önceden de dile getirdikleri bu öneriye bugüne kadar bir yanıt almadıklarını da söyledi.

Geçitköy Barajı’nda düzenlenen törenin ardından Tatar ve beraberindekiler, Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisini ziyaret etti.
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