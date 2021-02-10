- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ı kabul etti

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşmede korona virüsle mücadele, ekonomi, 5+1 gayrıresmi toplantı öncesi uygulanacak yol haritası ele alındı. Oktay’a iki gün sürecek ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor. Oktay’ın, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner ile bir araya gelmesi bekleniyor.



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