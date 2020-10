- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı ile bir araya geldi

--Oktay’ın açıklaması

--Tatar’ın açıklaması



LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevi devralmasının ardından ilk konuğu Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanı Tatar açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk devleti ve milleti adına Tatar'ı tebrik ettiğini ifade etti.

Oktay, demokrasi şöleni çerçevesinde geçen bir sürecin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Tatar’a “Sizi yürekten tebrik ederim" dedi.

Yeni dönemde KKTC ile çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde olacaklarını, ülkenin ve halkın refah seviyesini yükseltecek işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Oktay, Tatar ile pandemi döneminde ve Başbakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları işaret etti. Su sıkıntısını yürekten hissettiklerini, diğer tüm alanlarda da yakın çalıştıklarını ifade eden Oktay, bu çalışmaların artacağına inandığını dile getirdi. Oktay, Erdoğan'ın Pazartesi günü Tatar ve eşini Ankara'da ağırlayacağını ifade ederek, KKTC'nin Gelecek dönemde çok daha güçlü olacağını kaydetti.

“Maraş konusunda sonuna kadar yürüyeceğiz” 46 yıl iyi niyet göstergesi olarak kapalı kalan Maraş’ın açılması ile KKTC'ye ekonomik ve turizm yönünden kalkınma sağlayacağını ifade eden Oktay, Maraş gibi ülkenin geleceğini tesis edecek bir yerin farelere teslim edilmesinin doğru olmadığını açıkladı.

Maraş konusunda sonuna kadar yürüyeceklerini ifade eden Oktay, her konuda Türkiye ile çalışmaya verdiği önem için Tatar'a yürekten teşekkür etti. Kıbrıs konusunun müşterek davaları olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliği, egemenliği ve kaynakların hakça paylaşımının olmazsa olmazları olduğunu kaydetti.

”Türkiye her zaman yanımızda” Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı açıklamada, Oktay'ı görmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, Anavatan Türkiye ile birlikte müşterek davanın yürütülmesinde çok emek harcadıklarını ve Türkiye'nin her zaman her alanda yanlarında olduğunu vurguladı. Demokrasi ve siyasi iradenin sandığa yansıdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs görüşmelerinde de Türkiye ile birlikte çalışacaklarını, Ana vatan ile birlikte ortak çıkarlar konusunda uyumlu bir çalışmayla önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması, Rum tarafının da yaptığı yanlışları dünyaya göstermek için çalışacaklarını ifade eden Tatar, Türkiye'nin önerdiği 5'li görüşme sürecinin ileriye taşınmasını da önemsediklerini aktardı. Tatar’ın ilk resmi ziyareti Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, ilk resmi temasın Ankara'ya olacağını ifade ederek, "Biz her zaman Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirdik, yeni dönemde de buna devam edeceğiz" dedi.

Arzusunun Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin ileriye taşınması olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının davasının müşterek bir dava olduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının onurlu bir gelecek için artık yeter dediklerini vurguladı. Maraş açılımının doğru bir karar olduğunu ve ekonomik olarak ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını işaret eden Tatar, bunun BM kararlarına ters düşmediğini çünkü hak sahiplerine haklarının verileceğini açıkladı.





