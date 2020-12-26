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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kızılırmak’ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi

Kızılırmak’ta aç kalan kaz ve ördekleri polisler besledi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Polis Memur Polis Ekipleri 

-POLİS VE BEKÇİNİN EKMEK ATMASINDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -ÖZEL-DRONE) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekten olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi. Tüm Türkiye’de dün akşam saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri polis ekipleri ekmek atarak besledi. Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler, polis ekiplerin ekmek atmasıyla birlikte oluşturdukları görsel şölen ise drone ile görüntülendi.
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