Kızılay, Azerbaycan ve Bosna Hersek’e toplamda 9 tır yardım gönderdi

- Türk Kızılay, ihtiyaç malzemeleriyle doldurduğu 9 tırlık yardım konvoyunun 7 tanesini Azerbaycan’a, 2’sin ise Bosna Hersek’e uğurladı. Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Bugün İstanbul'dan iki farklı gönül coğrafyamıza iki konvoyu uğurluyoruz. Birisi Doğu'ya, Kafkaslara, Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a, diğeri Balkanlara, Can Bosna Hersek'e, Saraybosna’ya 9 tır insani yardım malzememiz yola çıkıyor” dedi.

Azerbaycan’daki çalışma alanını genişleten ve şimdiye kadar 3 sevkiyatla 19 tır insani yardım malzemesi gönderen Türk Kızılay, 7 tırlık yardımı daha Azerbaycan için hazırladı. Bosna Hersek’teki ihtiyaç sahipleri için de hazırlık yapan Kızılay, planladığı 2 tırı ihtiyaç malzemeleriyle doldurdu. İstanbul’dan Azerbaycan ile Bosna Hersek’e uğurlanan ve gıda malzemesi, ev eşyası, barınma malzemesi, kişisel koruyucu ekipman, kışlık kıyafet, hijyen malzemeleri, ilaç, tekerlekli sandalye, oyuncak, muhtelif tıbbi sarf malzemeleri yüklü 9 tır dolusu insani yardım malzemesi iki farklı yöne hareket etti. 9 tırlık malzeme konvoyu havadan görüntülendi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün İstanbul'dan iki farklı gönül coğrafyamıza iki konvoyu uğurluyoruz. Birisi Doğu'ya, Kafkaslara, Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a, diğeri Balkanlara, Can Bosna Hersek'e, Saraybosna’ya 9 tır insani yardım malzememiz yola çıkıyor. Bu malzemeler içerisinde gıda, ev eşyası, barınma, kişisel koruyucu ekipmanlar, kışlık kıyafetler hijyen malzemeleri, ilaç, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak ve muhtelif bir tıbbi saf malzemeleri yüklü 7 tır Azerbaycan'a gönderiliyor. Bosna Hersek'te bulunan ihtiyaç sahipleriyle bu kış ağır kış şartlarından etkilenmiş olan göçmen ve mültecilere dağıtılmak üzere de battaniye, hijyen malzemesi 2 tır Bosna'ya doğru biraz sonra yola çıkacak. Bu çerçevede Azerbaycan'a Karabağ'daki kardeşlerimize yardım elinizi uzatmak istiyorsanız Kızılay’ımızın 2868 Kısa mesaj hattına Azerbaycan yazarak SMS göndererek katkıda bulunabilir. Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Başkanı Cemal Yangın ise, “Bugüne kadar Kızılay'la iş adamları birliklerinin çeşitli defalarda yardımları olmuştu. Ancak bugünkünün çok önemi var. Çünkü Can Azerbaycan için bugün 7 tırı yola çıkarttık. İş adamları birliğimizle Kızılay'ın yaptığı bu büyük buluşma desteğine Kızılay'a minnettarlığımı bildirmek istiyorum, çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.





