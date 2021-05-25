Kıskançlık yüzünden kasiyere kurşun yağdıran sanık hakim karşısına çıktı

-G.K. GÖRÜNTÜLERİ

-OLAY YERİ

-FOTO



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar’da boşandığı eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği şahsa marketin önünde kurşun yağdırarak öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak’ı ağır yaralayan Özcan Daşdemir hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Daşdemir, “Silahı 5-6 ay önce internetten ikinci el bir siteden satın aldım” dedi.

Bağcılar’da boşandığı eşi Emine Kaplan’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği İkram Özer’e çalıştığı marketin önünde kurşun yağdırıp öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak’ın ağır yaralanmasına sebep olan Özcan Daşdemir hakim karşısına çıktı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir ile avukatı katıldı.

Tutuklu sanık Özcan Daşdemir savunmasında, “Eski eşim Emine Kaplan ile 2 sene önce boşandık. 3 çocuğumuzun da velayeti bende. Çocuklarımla ben ve yeni eşim ilgileniyorduk. Olaydan 10 gün önce sosyal hizmetlerde görevli kişiler evime gelerek, çocuklara bakılmadığı için alacaklarını söylediler. Sosyal hizmetlerden gelen kişiler çocukların annelerini sordu. Ben de onlara kendimin de ulaşamadığını söyledim. Eski eşimin yerini öğrenmek için bir arkadaşını aradım. Bana eski eşimin yerini sadece İkram Özer’in bildiğini, eski eşimin bu kişiyle nişanladığını ve ev tuttuklarını söyledi.



Ben de eski eşimin arkadaşına İkram’ın yerini sordum, bana Güneşli’deki bir markette çalıştığını söyledi.



Olay günü İkram’ı bulmak için çalıştığı markete gittim, İkram’ı sordum, bana başka bir markette çalışmaya başladığını söylediler. Ben de o markete gittim. Eski eşim bana İkram’ın fotoğrafını telefonda göstererek, ‘evleneceğim adam bu’ demişti. İkram’ı bu şekilde tanıyorum. Markete gittiğimde İkram kasadaydı, müşteriyle ilgileniyordu. Müşteri gittikten sonra İkram’ı yanıma çağırdım. İkram’a Emine Kaplan’ın eski eşim olduğunu, onunla görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. Bana ‘banane senin çocuklarından, defol git’ dedi.

Ben de İkram’a yeniden çocuklarımı alacaklarını ve yardım etmesini istedim. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. Bana ‘bu kadınla 1 buçuk senedir beraberim, yeni mi aklına düştü’ diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı.

Bunun üzerine polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim. İkram’a ‘akşam görüşelim’ dedim. Gideceğim esnada beni tutarak, küfür etti. Tekrar yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Diğer müşteki Resul Kavak’ı tanımam, nasıl yaralandığını hiç görmedim” dedi.

Sanık Daşdemir, silahı 5-6 ay önce bir internet sitesinde ikinci el olarak aldığını belirterek, "Daha önce bir hırsızlık olayı olmuştu, kendimi korumak için bu silahı almıştım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” açıklamasında bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir’in eski eşi Emine Kaplan’ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, Emine Kaplan hakkında zorla getirilme kararı verilmesine hükmetti. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5 Ekim 2020 tarihinde Bağcılar’da çalıştığı marketin önünde maktul İkram Özer’in silahla öldürüldüğü, müşteki Resul Kavak’ın da yaralandığı olay anlatılmıştı. Şüpheli Özcan Daşdemir ile maktulün marketten birlikte çıktıkları kamera kayıtları ve görgü tanıklarıyla tespit edilmişti. Adli Tıp raporuna göre maktulün 2 kurşun yarasıyla öldüğü, Resul Kavak’ın da hayati tehlikeye neden olabilecek derece yaralandığı belirtilmişti. Şüpheli Özcan Daşdemir’in boşandığı eşi Emine Kaplan’la maktulün ilişkisinin olduğundan şüphelendiği ve kendisini maktulün memleketlisi gibi tanıtarak maktulün işyerini öğrendiği ile olaydan çok önce silah temin ettiği için kasıtlı suçu işlediği anlatılmıştı. Savcılık, şüpheli Özcan Daşdemir hakkında İkram Özer’i ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, müşteki Resul Kavak’ı ‘olası kastla kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. (DK- ÖFA

