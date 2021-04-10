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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamayı ihlal etti, kaza yaptı hem ehliyeti gitti hem de ceza yedi

Kısıtlamayı ihlal etti, kaza yaptı hem ehliyeti gitti hem de ceza yedi

-olay yeri detay

Para Cezası General Kırmızı Işık Polis Ekipleri Orgeneral 

--alkollü şahıstan detay
--araçlardan detay
--ambulansın girmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir sürücü kaza yaptı, hem yaralandı, hemde ehliyetine 2 yıl el konulup, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi. Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 23 AAR 767 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B. yönetimindeki 23 BG 252 plakalı hafif ticari araca çaptı. Kazada yaralanıp araçtan da inemeyen otomobil sürücüsü H.T., çarptığı aracın sürücüsü tarafından çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme yaparken hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.T’nin 4.79 promil alkollü olması ve ikinci defa aynı suçu işlemiş olması nedeniyle bin 669 TL para cezası kesti, 2 yıllığına da ehliyete el koydu.Öteyandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de sürücüye 3 bin 150 TL daha para cezası daha yazıldı.
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