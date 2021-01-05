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( BURSA ) Kısıtlamayı ihlal eden şahıs yakalanınca suçu arkadaşına attı: "Bu dallama yüzünden dışarıdayız'' - Alkollü sürücü ve arkadaşları kısıtlamada gezmesi pahalıya patladı BURSA



- Bursa'da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve içindeki 3 şahıs 'gezmeye çıktıklarını' belirtti.

Şahıslardan şüphelenen ekipler araçta arama yaparak bir miktar uyuşturucu ve döner bıçağı bulurken, şahıslardan biri Neden çıktın sorusuna "Bu dallama yüzünden" dedi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktasında Ulaş D., idaresindeki 16 ABD 724 plakalı otomobili Setbaşı mevkiinde durdurdu. Alkolmetre üfleten ekipler, Ulaş D'nin 122 promil alkollü olduğunu tespit etti. Araçta bulunan Ulaş D.,ve yanındaki arkadaşları ekiplere gezmeye çıktıklarını belirtti.

Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahısları araçtan indirerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmak için düzenek bulundu. Ayrıca aracın koltuğunun altından döner bıçağı ile diğer bıçakların çıktı. Ulaş D'nin yanındaki arkadaşı Ali Y.' gazetecilerin neden çıktın sorusuna "Bu Dallama Yüzünden" demesi dikkatlerden kaçmadı. Şahıslara sokağa çıkma yasağını deldiğinden dolayı toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan Ulaş D'ye bin 288 TL para cezası kesilirken, araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.



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