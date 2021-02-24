Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, “Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız” tepkisi

Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, “Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız” tepkisi

-ambulans

Hastane Allah Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Basın Mensupları 

--kaza yapan araç
--ola yeri
--röp
--gençlerin tepkisi
--itfaiye

( İSTANBUL )- Bostancı'da bir otomobil betona çarparak takla attı: 2 yaralı İSTANBUL

- Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdiler. Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Megane markalı araç cadde üzerinde bulunan betona çarparak takla attı. Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı şahısların arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenerek “bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye’nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı için de cezai işlem uyguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı