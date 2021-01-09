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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi

Kısıtlamanın olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalıştı, feci şekilde can verdi

Olay yerinden görüntü

Hastane Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri
-Sağlık ekiplerinin incelemesi
-Yoldan görüntü
-Detay

( KOCAELİ )- Kocaeli D-100’de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil kaçtı- Jandarma ekipleri kaçan otomobili yakalaman için inceleme başlattı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçemeye çalışan yabancı uyruklu şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu. Kaza sabah 07.15 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Eşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sayet Fazel(36) adlı Afganistan uyruklu şahıs, Eşme D-100 Karayolu İstanbul istikametinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun orta kısmına geldiğinde seyir halinde süratle gelen plakası ve modeli belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak orta refüje düştü. Çarpma sonucu Fazel, feci şekilde can verirken kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sayet Fazel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Fazel’in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza alanında bulunan araç parçalarından ön kısmı parçalandığı ve otomobil olduğu belirlenen kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.
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