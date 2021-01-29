Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı

- Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı

Otomobilde silah araması

Ruhsatsız Silah Kamu Görevlisi Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık 

-Polisin silahları bulması
-Ele geçen silahlar
-Silahların görüntüsü
-Zanlıların fotoğrafı
-MONTAJ TÜNELİNDEN GEÇİLDİ

( ADANA ) - Kısıtlamada silah kaçakçılığı yaparken yakalandılar- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı ADANA

- Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında silah kaçakçılığı yaparken yakalanan bir kamu görevlisi ile arkadaşı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Polis şüphelilerden E.Ö.’nün kamu görevlisi olduğu ve yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında rahatça sokağa çıkacağından dolayı silah kaçakçılığını da kısıtlamanın olduğu gün yapacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine zanlı E.Ö.’nün arkadaşı Ç.C. ile kısıtlama günü İstanbul’dan Adana’ya Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan gelerek otomobilindeki gizli bölmeye sakladıkları 9 tabancayı satacakları bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine TAG otoyolunda önlem alıp otomobilin gelmesini bekledi. Polis bir süre sonra gelen otomobildeki kamu görevlisi ve diğer zanlıyı yakaladı. Otomobilde yapılan aramada ise gizli bölmelerde 9 tabanca bulundu. Polis ayrıca kamu görevlisinin “beni kısıtlamada kimse durdurmaz benimle rahat rahat kaçakçılık yapabilirsiniz ama sizden 20 bin lira alırım” dediğini ve zanlı kamu görevlisinin her kaçak silah sevkinden 20 bin lira para aldığı belirlendi. Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından “yasa dışı silah ticareti yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement