Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

Kısıtlama uygulamasında kemerden ceza yedi

trafikten görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Ceza işleminden görüntü
-Ceza yiyen vatandaşla röp.
-Ekiplerden görüntü
-Uygulamadan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Vatan Caddesi’nde kısıtlama uygulaması İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te denetim yapan polis ekipleri, bir vatandaşa kemer takmadığı için ceza kesti. Ceza yiyen Mert Kurban, “Kasabım mal almaya gidiyorum. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” dedi.
Korona virüs vakalarının artmasından dolayı aralıksız 56 sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarının 3’üncü haftasında girildi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 21:00’dan Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler de sıklaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uygulamada trafikteki araçları ve cadde dolaşan vatandaşları denetledi. Kasaplık mesleğiyle uğraştığı belirlenen 1 vatandaşa araç kullanırken kemer takmadığı için 135TL ceza yazıldı. Kısıtlama uygulamasında kemer takmadığı için ceza yedi Kasap olduğunu belirterek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Mert Kurban “Mal almaya gidiyorum. Kasabım. Kemerden dolayı 135 TL ceza yazdılar. İzin belgemiz var” Şeklinde konuştu.
Öte yandan, denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement