Kısıtlama sonrası amatör balıkçılar sahile akın etti

-- Balık tutan amatör balıkçılar

-- Bir vatandaşın iskelede yürümesi

-- Olta atmaları

-- Orçun Kızılyar ile röp.

-- Suat Dinçer ile röp.

-- İskeleden olta atanlar

-- İskelede yürüyenler



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta hafta sonu 56 saatlik kısıtlamanın ardından haftanın ilk günü amatör balıkçılar ve vatandaşlar Liman Caddesi'ne akın etti. Üçer metrelik aralıklarla olta atan amatör balıkçılar ise balık avlamanın tadını doyasıya çıkarttı. İçişleri Bakanlığınca 81 il genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Zonguldak'ta da geçen Cuma günü 21:00'de başlayıp bu sabah 05:00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahile akın etti. Oltasını alan amatör balıkçılar da Liman Caddesi'ndeki iskeleye akın etti. Burada sarı kanat ve çinakop avlamak için sıraya dizilen balıkçılar üç metre mesafe kuralını da unutmadı. Oltacıların balık keyfi havadan drone ile görüntülendi. Kent merkezindeki yoğunluk yerine sahile gelmeyi tercih ettiğini anlatan Orçun Kızılyar, "Hafta sonu çoluk çocukla vakit geçirdik. Hafta başı kendimizi sahile attık. İki gün evdeydik. Pandemi nedeniyle genelde evden dışarı çıkmıyoruz. Kalabalık olmayan yerlerde dolaşıyoruz. Sahilde köfte ekmek yemeyi tercih ediyoruz. Çarşılara pek gitmiyoruz. Pandemi biraz sıkıntılı geçiyor. Devletten yardım bekliyoruz. Çarşı içerisinde dükkan sahibiyim. Çay ocağı işletiyorum şu an kapalı. Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili açıklamalar yapacak sanırım. Biz de bekliyoruz" diye konuştu.

Amatör balıkçılıkla uğraşan Suat Dinçer de "Hafta sonu evdeyiz. Çoluk çocukla sohbet ediyoruz. Kısıtlamalara uyuyoruz. İki gün sıkıcı oldu ama bu gün balığa geldik. İki zevk yapalım dedik. Bu gün çinakop alıyoruz sarı kanat alıyoruz. Tek tük yiyecek kadar balık aldık. Biz de üç metre kuralına tabi uyuyoruz ama İstanbul gibi değil. Köprülerde oltacılığın bol olduğu yerlerde bu kural daha çok uygulanıyor. Biz de çok sık olmasa bile yine de bu kurala uyuyoruz. Biz yiyeceğimiz balığı her gün alıyoruz. Tabi balık az. Çok az. Şu an hamsi var. Rusya'ya geçecek diyorlar. İnşallah bol olur vatandaşımız ucuz yer" dedi.

Bazı vatandaşlar da liman arkası mevkiinde yürümeyi tercih etti. (OA



loading...