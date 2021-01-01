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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama olunca yeni yıla inekleriyle girdi...Çiftliğini ışıklarla süsledi, ineklerine şapka takarak yeni yılı kutladı

Kısıtlama olunca yeni yıla inekleriyle girdi...Çiftliğini ışıklarla süsledi, ineklerine şapka takarak yeni yılı kutladı

Çiftlikten görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Yeni Yıl 


- Bursa'da bir girişimci kısıtlama sebebiyle yeni yıl kutlaması yapamayınca çiftliğinde ilginç bir etkinlik düzenledi.
Çiftliği ışıklarla süsleyen girişimci, müzik eşliğinde ineklerin başına şapka takınca ortaya renkli görüntüler çıktı.Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir inek çiftliğinde yeni yıl etkinliği yapıldı. İşyeri sahibi çiftliğin çevresini rengarenk ışıklarla süsledi. Ayrıca müzik eşliğinde ineklerle eğlenen çiftlik sahibi o anları da kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi.
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