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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günü kıraathane ve işyerlerine denetim: 48 kişiye 173 bin 450 lira ceza

Kısıtlama günü kıraathane ve işyerlerine denetim: 48 kişiye 173 bin 450 lira ceza

Denetimlerden görüntü

Para Cezası Kıraathane 

-İçeride bulunanlardan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kısıtlamanın olduğu gün işyeri ve kıraathanelere yönelik yapılan denetimlerde açık olduğu belirlenen 2 işyerine ve içeride bulunan 48 kişiye toplam 173 bin 450 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kağıthane'de Sultan Selim ve Çeliktepe Mahalleleri'nde bulunan işyeri ve kıraathanelerde koronovis denetimi gerçekleştirildi.
Kısıtlamanın olduğu dün ve gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde iki işyerinin açık olduğu, içeride de toplam 48 kişinin bulunduğu, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Kısıtlama kurallarına uymayan 48 kişiye “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” gereğince toplam 166 bin 512 lira işyeri sahipleri E.A. ve N.G.’ye ise iş yeri açma ve kapama saatlerine riayet etmemekten 6 bin 938 lira olmak üzere toplamda 173 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
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