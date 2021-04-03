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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günü ilginç görüntü... Motosiklete yüzüstü yattılar, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktular

Kısıtlama günü ilginç görüntü... Motosiklete yüzüstü yattılar, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktular

Cep telefonu görüntüsü

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Yatarak motosikletli gencin görülmesi
-Gencin yol alması
-Diğer gencin yatarak motosiklet kullanması
-İki sürücünün yolda ilerlemesi
-detay
-Ulaşım: FTP

( ANTALYA )- Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan motosikletle ölüme davetiye ANTALYA

- Antalya’da kasksız iki genç motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı. Motosikletin saatteki hızı zaman zaman 70 kilometre ulaşan tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya’da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu’dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü.
Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi. İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu. (İA-
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