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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kış gününde içleri ısıtan, 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış...Yol kenarındaki yavru köpekler için kulübe yaptı

Kış gününde içleri ısıtan, 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış...Yol kenarındaki yavru köpekler için kulübe yaptı

Araç detaylar

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Hayvan severlerin kulübeye gitmesi detay
-Kulübe detay
-Yavru köpeklerin mama yemesi detay
-Röp.
-Detaylar

( BİNGÖL -ÖZEL)- Yol kenarında gördükleri yavru köpekler için arkadaşlarının desteğiyle kulübe yapan hayvansever 2 arkadaş, her gün 5 kilometre mesafe kat ederek beslemeyi de ihmal etmiyor BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 arkadaş yol kenarında üşüyen yavru köpekleri görünce kendi imkanları ve esnafların da desteğiyle kulübe yaptı. Kulübe yapmakla kalmayan hayvanseverler her gün 5 kilometre yol kat ederek yavru köpekler beslemeye başladı.
Yılın yaklaşık 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova’da, kış şartları etkisini göstermeyi sürdürüyor. Yer yer 1 metreye varan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları da zorluk yaşamaya başladı.
İlçeden Kargapazarı köyüne giden birkaç vatandaş, yol kenarında üşüyen yavru köpekleri fark etti. Bunu üzerine vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yol kenarına 15-20 yavru köpeğin girebileceği bir kulübe yaptı. Hayvan severlerden Öztürk Çelik ve Özgür Karadaş, her gün yaklaşık 5 kilometre mesafe giderek köpekleri beslemeye de başladı.
Yavru köpekler için mama talebinde bulunan Öztürk Çelik, “Karlıova kış memleketi, 1 metre kar yağdı. Biz arkadaşlarla buradan geçerken yavru köpekleri gördük ve içimiz el vermedi bu duruma. Biz de kendi çabamızla, esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle 15-20 yavru köpeğin yerleşebileceği bir yer yaptık. Karlıovayla bu bölge arası 5 kilometre. Gün içerisinde ve akşamları gelip gidiyoruz. Yemini veriyoruz, sütünü veriyoruz. Bize köpek mamaları göndermelerini istiyoruz" dedi.

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