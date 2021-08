Kırtasiyeciler tüm tedbirlerini aldı, öğrencileri bekliyor

-kırtasiye esnafı kürşat çocar röp







( ÇANKIRI )- Pandemiden olumsuz etkilenen kırtasiyelerde hareketlilik ÇANKIRI



- Çankırı’da kırtasiyeler eğitim öğretim yılının açıklanmasının ardından tüm hazırlıklarını tamamladı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmesi, kırtasiye sektörünü olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasının ardından da kırtasiyelerde hazırlıklar artırıldı. Korona virüse karşı tüm tedbirleri alan kırtasiyelerde açılış tarihinin yaklaşmasıyla hareketlilik artarken esnaf da okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Kırtasiyeciler eğitim öğretim yılı için kaynak kitap, defter, kalem gibi her türlü ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak öğrenci ve velilerin beğenisine sunuyor. "Her şeyimiz hazır tek eksik öğrenciler" Çankırı'daki kırtasiye esnaflarından Küşat Çocar, “İnşallah okullarımız 6 Eylül'de açıldığı zaman biz de mutlu olacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam kırtasiyeci olarak müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah iyi bir eğitim yılı olur. Memleketimiz için iyi olur. Her türlü çanta, kaynak kitap olsun kırtasiye malzemelerimizin hepsi tamam. Sadece tek eksiğimiz öğrenciler. 2021-2022 senesi iyi geçer hem memleket açısından hem esnaf açısından hayırlı geçmesini diliyorum” dedi.

“Her türlü kırtasiye malzememizi hazırladık” Kırtasiye esnafı Musa Çağlar, "Takribi 1,5 yıldır malum hastalık sebebiyle kapalıyız. Öğrencilerimiz evlerinde uzaktan eğitimle alakalı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi kırtasiyeler cıvıl cıvıl, öğrencilerin velilerin alışveriş yaptığı dönemin hayalini kuruyorduk. Güzel müjdeli bir haber bizim için aslında bütün kırtasiye esnafı için. Camiamıza hayırlı olsun. Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl neşeli öğrenci veli öğretmen idareci kırtasiye işbirliği ile öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için biz de üzerimize düşen her şeyi hazırladık. Çantasından kalemine, kitabından defterine her türlü kırtasiye malzemlerini hazırladık. Heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. “Tüm kurallara uyuyoruz” Çağlar, “Hem öğrencilerimizin okul heyecanı hem kırtasiyecilerin aynı anda okul heyecanı yaşayacaklar. İnşallah sağlıklı güzel pandeminin olmadığı kaliteli bir eğitim sezonu bir daha pandemi olmasın diye temenni ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilirler. Tabi müşterilerimizin alışveriş yapmaları esnasında biz bütün personellerimizin baştan beri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hazırladık. Tedbirlerimizi ek olarak aldık. Okulların açılması da bizim için bayram müjdesi gibi oldu. Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

