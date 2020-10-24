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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

kaza yeri

Jandarma Trafik Kazası Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-detaylar
-jandarma ve 112 çalışanları

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de, meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kırşehir'den Kaman'a giden A.G., yönetimindeki 06 AT 8314 plakalı hafif ticari araç, Aydınlar köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Mevlüt Altıntop'un kullandığı 40 AAR 163 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İlçede yaşanan kazaya bakmak için durmaya çalışan Ş.T., yönetimindeki 06 TNS 84 plakalı araçta, kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kaza da motosiklet sürücüsü Mevlüt Altıntop, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma birimleri ise yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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