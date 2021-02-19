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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan üst düzey DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan üst düzey DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Adliye cehpe görüntüsü

Jandarma Akalan Kırmızı Bülten 

-Törerüstin çıkarılması
-Genel ve detaylar
-Jandarma arabasına bindirilmesi
-Aracın haReket etmesi

( KİLİS ) KİLİS

- Kırmızı bültenle aranan ve Suriye’den Türkiye’ye geçmek isterken yakalanan yabancı uyruklu üst düzey DEAŞ'lı terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., ifadesini alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan S.A. tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan S.A. Kilis l Tipi Cezaevine jandarma tarafından teslim edildi.
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