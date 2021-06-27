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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

KIRKLARELİ - Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

- Meydanlardan görüntüler - Vatandaşlardan ve araçlardan görüntülerTrakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandıEDİRNE (AA) - Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreci dolayısıyla pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yoğunluğu yaşandı.Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim oldu.İzinli olanlar dışında vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.
Kent genelinde sadece belirli noktalarda YKS yoğunluğu yaşandı. Kırklareli 'nde de YKS'ye gidenler ve zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkanlar kısa süreli yoğunluk oluşturdu.Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda yaya ve araç trafiği olduğu görüldü.
Tekirdağ'da, Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs La Paz Normalleşme 

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