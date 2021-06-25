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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarının aşılanan 18 yaş ve üzerindeki çocuklarından akranlarına 'aşı olun' çağrısı

KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarının aşılanan 18 yaş ve üzerindeki çocuklarından akranlarına 'aşı olun' çağrısı

KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarının aşılanan 18 yaş ve üzerindeki çocuklarından akranlarına "aşı olun" çağrısı - Aşılama çalışmalarından genel görüntü - Gençlerle röportaj - Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur'un konuşması Kırklareli 'nde sağlık çalışanlarının aşılanan 18 yaş ve üzerindeki çocuklarından akranlarına "aşı olun" çağrısıKIRKLARELİ (AA) - Kovid - 19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına Kırklareli 'nde sağlık çalışanlarının çocukları da yoğun ilgi gösterdi.Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibi, İstasyon Caddesi'nde aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sağlık çalışanlarının 18 yaş ve üzerindeki çocukları da aşılarını oldu.Gençlerden Tuğçe Altıno, AA muhabirine bu yıl üniversite kazandığını ancak salgın nedeniyle okuluna gidemediğini söyledi.

Okulların açık kalması için toplumsal bağışıklığın önemli olduğunu vurgulayan Altıno, "Aşının bilimsel çalışmaları var ve bilimsel veriler ortada. Aşılara gerçekten çok güveniyorum. Aşıyla kendimi daha güvende ve daha özgür hissediyorum. Eğer siz de gelip aşınızı olursanız okuluma gidebileceğim. Umarım yaşıtlarımın tamamı aşılanacaktır." diye konuştu.
Utku Efe Buzol da daha özgür ve sağlıklı bir gelecek için herkesin aşılanması gerektiğini söyledi.

Çekinilecek bir durumun olmadığını anlatan Buzol, tüm vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti. Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur da kentteki aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.
18 yaş ve üzerindekilerin aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Uğur, "18 yaş ve üstündeki gençlerimizin tümünü aşılanmaya bekliyoruz. Koronavirisü aşıyla yenebiliriz. Aşılama çalışmaları ile vaka sayılarımız düştü." dedi.

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