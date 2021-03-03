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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli'nde yola atılmış şüpheli poşette onlarca tabanca parçası bulundu

Kırklareli'nde yola atılmış şüpheli poşette onlarca tabanca parçası bulundu

olayla ilgili görüntü

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Jandarma Bild Trol 


- Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde yol kenarında bulunan şüpheli poşet içinde onlarca tabanca bulundu. Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey Beldesi yakınlarında meydana geldi. Yolda şüpheli bir adet poşet gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, poşeti kontrol etti. Yol kenarında bulunan siyah poşetin içerisinde 16 adet el yapımı tabanca, 29 adet kabza ve çok sayıda tabanca parçası bulunarak, muhafaza altına alındı. Olayla ilgili S.A gözaltına alındı.
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