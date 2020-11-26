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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Haitili çift 'ikinci vatanları' gibi gördükleri Türkiye'de dünya evine girdi

KIRKLARELİ - Haitili çift 'ikinci vatanları' gibi gördükleri Türkiye'de dünya evine girdi

KIRKLARELİ - Haitili çift "ikinci vatanları" gibi gördükleri Türkiye'de dünya evine girdi - Nikah töreninden görüntüler - Alex Morisseau'nun konuşmasıHaitili çift "ikinci vatanları" gibi gördükleri Türkiye'de dünya evine girdiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan Haitili Alex Morisseau ile ev hanımı Amenie Samedy çiftinin nikahları, yeminli tercüman eşliğinde kıyıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri nedeniyle ülkelerine gidemeyen çift, evlilik evraklarını uzun uğraşlar sonucu Lüleburgaz Belediyesine ulaştırdı.Çiftin nikahı, Kovid - 19 tedbirlerine uyularak Lüleburgaz Belediyesinde yeminli tercüman eşliğinde kıyıldı.Alex Morisseau, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce geldiği Lüleburgaz'da İngilizce öğretmeni olarak çalıştığını söyledi.

Bu süreçte Amenie Samedy ile evlenmeye karar verdiklerini anlatan Morisseau, uzun süren bürokratik işlemlerin ardından evlilik evraklarını Dominik Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye ulaştırdıklarını ifade etti.
"İkinci vatanları" gibi gördükleri Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Morisseau, "Türk kültürü çok güzel. Lüleburgaz'ı da evim gibi hissediyorum. Türkiye'de fazla yer gezmedim. Bugün benim için mükemmel bir gün. Türk insanını çok seviyorum. Çünkü hem çok yardımsever hem de çok sıcakkanlılar." diye konuştu.

Mel B Koronavirüs Öğretmen İngilizce Öğretmenlik 

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