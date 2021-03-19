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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı

KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladı

- Belediye başkanının köpekle görüntüsü Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun makamına aldığı sokak köpeğinin videosu beğeni topladıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, makamına getirdiği sokak köpeğinin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.Kesimoğlu, belediye binası önünde sokak hayvanları için yaptırılan kulübenin önünde bekleyen bir köpeği makamına aldı.Bir süre köpek ile zaman geçiren Kesimoğlu'nun, çalışma masasının altına giren ve "Fındık" adı verilen köpeğe verdiği "otur" komutu karşılıksız kaldı.Eli ile köpeğin beline dokunarak komutunu sürdüren Kesimoğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Belediye başkanı olunca her dediğin yapılır sanıyorlar..." başlığı ile paylaştı.Video, kısa sürede vatandaşların beğenisini topladı.

Sosyal Medya Sokak Köpeği Köpek Hayvan Sokak Hayvanları 

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