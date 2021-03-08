Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Mercan Ormanı' oluşturuldu

KIRKLARELİ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Mercan Ormanı' oluşturuldu

KIRKLARELİ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mercan Ormanı" oluşturuldu - Törenden görüntüler - Vali Osman Bilgin'in konuşması - Fidan dikilmi Kırklareli 'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mercan Ormanı" oluşturulduKIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan Mercan Seferberliği kapsamında Kırklareli 'nde "Mercan Ormanı" oluşturuldu.Erikler köyünde düzenlenen etkinlikte 7 bin adet çam ve badem ağacı toprakla buluşturuldu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada özellikle kadınlar tarafından toprakla buluşturulan fidanların yaşaması için özveriyle mücadele edileceğini söyledi.

Yaşamın temelinde anne ve kadınların olduğunu belirten Bilgin, dikilen ağaçlar gibi kadınların huzurlarının ve mutluluklarının yeşermesi temennisinde bulundu.Zaman zaman kadınlara yönelik istenmedik olaylarla karşılaşıldığını ifade eden Bilgin, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını kaydetti.
Çalışan kadınların önemine de değinen Bilgin, "Kadın toplayıcı, toparlayıcı, düzenleyici, devletleri, milletleri aileleri kısaca toplulukları sosyal yaşamı esas kurgulayan en önemli varlık. Sağlık çalışanlarından yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor ve son dönemde Kovid - 19 sürecinde de verilen mücadeleyi anlatmaya gerek yok." diye konuştu.
Bilgin, Samsun da kadına yönelik yaşanan şiddet olayını kınadığını sözlerine ekledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı