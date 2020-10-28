-Mor Yuhanna Kilisesi ve Kırklar Kilisesi

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( MARDİN ) - Kırklar Kilisesi Papası Gabriel Akyüz: "Satışa çıkarılan 1700 yıllık kilise devlet tarafından alınıp turizme kazandırılmalı" MARDİN



- Mardin Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, 7 milyon250 bin lira fiyatla internetten satışa çıkarılan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesinin devlet tarafından alınıp turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesinde bulunan ve uzun yıllardır depo olarak kullanılan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. Kilise, girişinin iki ayrı oda ve ibadet edilen bölümlerden oluşurken, 3 din adamına ait mezar ve 3 tünel barındırıyor. Uzun süredir depo olarak kullanılan kilise sahibi Murat Aycun’un yetki verdiği emlakçı Mahsum Altay tarafından 7 milyon 250 bin lira fiyat biçilerek satışa sunuldu. "Kilisenin Mardin turizmine kazandırılmasını istiyoruz" Konuya ilişkin açıklama yapan Mardin Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, kilisenin tarihi ve dini bir değer taşıdığı için devlet tarafından satın alınıp Mardin turizmine kazandırılmasını istediğini ifade etti.

Akyüz, "Yıllar önce buranın bir kilise olduğunu tespit ettik. Defalarca gidip ziyaret ettik. Onu kullanan İbrahim Aycun isminde yaşlı bir adam vardı. Kilise olduğunu o da kabul ediyor. Fakat o da başkasından aldığını ve mülkiyetinin kendisine ait olduğunu söyledi.



Tapuya bakınca gerçekten de ona ait olduğunu anladık. İbrahim Aycun yaşlı biri ve mirasını kendi çocukları arasında paylaştırınca bu kilise küçük oğlu Murat Aycun’a düştü. Geçen aylarda gelip kilisenin hissesine düştüğünü bana söyledi.



Satın almak istiyorsanız ben satmak istiyorum dedi.

Çünkü paraya ihtiyacı vardı. 'Bizim buraya verebilecek bir paramız yok, eğer bize hibe vereceksen biz kabul ederiz ve onu restore edip Mardin turizmine kazandırırız. Seni orda çalıştırırız ve oraya gelecek ziyaretçilerden ücret alıp o ücreti 10 yıl süre ile kendin alabilirsin. Bu şekilde seninle pazarlık yapabiliriz ödeyecek nakit paramız yok' dedik. Bu kiliseyi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 2009 yılında Mor Yuhanna Kilise olarak tescil etti. Kendi mülkü olduğu için ona diyecek bir şeyimiz yoktur. Türkiye’de insanlar istediği şekilde malını mülkünü kullanabilir. Yine satışa çıkardı ve bu nedenle bize her taraftan telefonlar gelmeye başladı.

Bilgi edinmek istiyorlar. Tarihi bir kilisedir. Yıllardır ambar olarak kullanılmakta. Sizde içinde bulunduğu sokağı gördünüz. Dar bir sokak, avlusu ve pencereleri yoktur. Durumu içler acısı içinde. İnsanın parası olmayınca ne diyebilir ki? Ancak paramız olsaydı onu satın alabilirdik. Hristiyan cemaatinin bu konuda diyeceği bir şey yoktur. Adam satmak istiyorsa devlet veya Vakıflar Genel Müdürlüğü bir el atsın, satın alsın. Onu Mardin turizmine kazandırsın. Süryani kilisesi ve tarihi bir kilise olduğunu biliyoruz. Başkalarının eline geçmesin. Şu ana kadar ambar olarak kullanıldı. Başkaları başka amaçla kullanabilir. Yazık olur bu kiliseye” dedi.

(KA



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