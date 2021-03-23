KIRIKKALE - HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza
- Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin araçlarda HES kodu sorgulaması yapmasıHES kodu sorgularında Kovid - 19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira cezaKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de HES kodu sorgularında Kovid - 19 riski taşıdığı tespit edilen 2 sürücüye, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale - Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında yaptıkları denetim sırasında iki otomobili durdurdu.Ekipler, sürücüler kadın avukat B.N.K. ile N.Y'nin HES kodu sorgulamasında riskli olduklarını belirledi.İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza verildi. Sürücüler, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.Sürücü N.Y'nin aracında bulunan eşi de Yüksek İhtisas Hastanesinde Kovid - 19 testi yapıldıktan sonra yurda götürüldü, araçlar otoparka çekildi.Avukat B.N.K'nin sabah Kırıkkale Adliyesinde duruşmaya katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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