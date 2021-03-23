Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza

KIRIKKALE - HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza

- Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin araçlarda HES kodu sorgulaması yapmasıHES kodu sorgularında Kovid - 19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira cezaKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de HES kodu sorgularında Kovid - 19 riski taşıdığı tespit edilen 2 sürücüye, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale - Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında yaptıkları denetim sırasında iki otomobili durdurdu.Ekipler, sürücüler kadın avukat B.N.K. ile N.Y'nin HES kodu sorgulamasında riskli olduklarını belirledi.İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza verildi.
Sürücüler, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.Sürücü N.Y'nin aracında bulunan eşi de Yüksek İhtisas Hastanesinde Kovid - 19 testi yapıldıktan sonra yurda götürüldü, araçlar otoparka çekildi.Avukat B.N.K'nin sabah Kırıkkale Adliyesinde duruşmaya katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kadın Avukat Karantina Er Kadın 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement