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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - Helikopter kazasında şehit düşen Ömer Umulu'nun ailesine acı haber ulaştı

KIRIKKALE - Helikopter kazasında şehit düşen Ömer Umulu'nun ailesine acı haber ulaştı

- Şehit Ömer Umulu'nun babaevinden detay - Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılmasıTatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Ömer Umulu'nun Kırıkkale 'deki ailesine acı haber ulaştıKIRIKKALE (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun Kırıkkale 'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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