Kırıkkale’de turizm canlanıyor: Bozkırın ortasında tekne turu için akın akın geliyorlar

-Kanyona gelen vatandaşlardan detaylar

-Teknelerden "drone" görüntüsü

-Teknedeki vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

-Çeşnigir kanyonundan detaylar

-Seyir teraslarından detaylar

-Köprüden detaylar

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE -ÖZEL-DRONE) KIRIKKALE



- Turizminin canlanmasıyla birlikte yurdun dört bir yanından Kırıkkale’ye gelen vatandaşlar, bozkırın ortasında yer alan tarihi Çeşnigir Kanyonu’nda tekne turu yaptı. Kırıkkale’de tarih ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigârı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alana yurdun dört bir yanından birçok ziyaretçi geliyor. Kızılırmak nehri üzerinde tekneyle gezintiye çıkanlar kanyonu seyretmenin keyfini çıkartıyor. Ziyaretçiler, seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Deniz güzelliği yaşatan bir yer olduğunu belirten Soner Güler, “Gerçekten hafta sonları olsun hafta içi olsun görülmeye değer bir yer. İç Anadolu’nun kalbinde İç Anadolu’nun göbeğinde gerçekten deniz havası deniz güzelliği yaşatan bir memleketimiz var. Tüm Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Gelip görebilecekleri bir mekân” dedi.

Veli Özgeçli, “Bu fırsatı değerlendirip bir tekne turu atmak istedik. Gayet güzel bir yer ilk defa geliyorum. Harika bir doğa harika bir gün. Çok güzel gerçekten görülmeye değer bir yer” diye konuştu.

Alanın görülmeye değer bir yer olduğunu anlatan Seren Aktaş, “Valimiz Yunus Sezer’e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkânı sağladığı için buraları daha çok güzelleştirdiği için. Herkes için görmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Cüneyt Aktaş ise, “Valimizin sayesinde buralar epey bir güzelleşti. Hafta sonu hafta içi daima gelip geziyoruz. Burada çok güzel bir hizmet var. Gelip görülecek bir yer. Herkesi davet ediyoruz” dedi.





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