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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kırgızistan'da Ahıska Türkleri, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı - BİŞKEK

Kırgızistan'da Ahıska Türkleri, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andı - BİŞKEK

- Anma etkinliğinden detaylar - Kur'an - ı Kerim okunması - Dua edilmesi - Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'un konuşması - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil'in konuşması Kırgızistan 'da Ahıska Türkleri, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri andıBİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'da yaşayan Ahıska Türkleri, bir hafta önce İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri andı. Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin organizasyonunda Kant şehrinde bir restoranda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri nedeniyle dar katılımlı anma etkinliği düzenlendi.
Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov'un ev sahipliğindeki anma etkinliğine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri katıldı.
Etkinlikte, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve Azerbaycan - Ermenistan çatışmasının sürdüğü Dağlık Karabağ'daki şehitler için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Fırat, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim en değerli kardeşlerimiz sizlersiniz. Sizin ettiğiniz dualar Türkiye'deki vatandaşların kalbinde her zaman yer tutuyor. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Ahıskalı Türklerin gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden Usta, "Acılar paylaşıldıkça azalır. Bugünlerde bizlerde birbirimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz. TİKA Başkanlığı adına hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Derneğin Başkanı Dursunov da "Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlara acil şifalar diliyorum. Ayrıca Dağlık Karabağ'ın acil alınmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Koronavirüs Çatışma Felaket Anma Etkinliği 

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