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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kilitlediği araç içinde kendisini silahla vurdu, olay yerine gelen kardeşi sinir krizleri geçirdi

Kilitlediği araç içinde kendisini silahla vurdu, olay yerine gelen kardeşi sinir krizleri geçirdi

Yaralıdan detay

Polis Hastane Sağlık Ekibi Gözyaşı 

-yaralının sedyeye alınışı
-Yaralının ambulansa alınışı
-Kardeşinin gelmesi
-Ambulansa binmesi
-Arkadaşlarının iknasıyla çıkartılması
-Sinir krizi geçirmesi
-baygınlık geçirmesi
-Arkadaşlarının genci sakinleştirmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

( ANTALYA )- Otomobiline kendini kilitleyip karnına bir el ateş eden ağabeyinin yaralandığını görünce ambulansa bindi- Sinir krizi geçiren genç, arkadaşlarının ‘ambulansı oyalıyorsun’ sözüyle ikna edildi ANTALYA

- Antalya’da yeni nişanlanan 36 yaşındaki kişi, arkadaşlarına ‘kardeşim size emanet’ diyerek otomobil içerisine kendini kilitledi, ardından silahını karnına doğrultup ateşleyerek kendini yaraladı. Kişi hastaneye kaldırılacağı sırada ağabeyinin yaralandığını gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeş, arkadaşlarının ‘ambulansı oyalıyorsun’ sözüyle ikna edildi. Olay, 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan A. (36), otomobilini arkadaşının olduğu yerde durdurup kendini içeriye kilitledi. Ardından yanındaki silahı karnına dayayan Erhan A., arkadaşına, ‘kardeşim size emanet’ dedikten sonra tetiği çekti. Karnından yaralanan Erhan A., ardından otomobilin kapısını kendi açarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağabeyini yarlı görünce ambulansa girdi Erhan A. ambulansla hastaneye kaldırılacağı sırada olayı duyup gelen kardeşi, ağabeyini kanlar içerisinde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulansa binen kardeşi çevredekiler ‘ambulansı oyalama’ sözleriyle ikna etti Ambulanstan indirilen genç, baygınlık geçirip yere yığıldı ve uzun süre gözyaşı döktü. Genç yakınlarının yardımıyla ayağa kaldırılırken, yeni nişanlandığı öğrenilen yaralı tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (SM-
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