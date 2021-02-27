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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kilit kavşaktaki çalışma 20 saat sürdü: Ankara-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Kilit kavşaktaki çalışma 20 saat sürdü: Ankara-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Yol yapım çalışmasından drone görüntüsü

Güzergah Sıcak Asfalt 

-Açılan yoldan drone görüntüsü
-Asfaltlama çalışmasından detaylar
-İtfaiye ekipleri yolu yıkarken
-Detaylar

( KIRIKKALE -ÖZEL-DRONE) KIRIKKALE

- 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, şehir şebekesine ait su borusunun patlaması nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolu, 20 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, Ankara-Kayseri D-765 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinin ana su hattı borusunun patlamasından dolayı yolda göçük meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, 1 kilometrelik çift şeritli yolu trafiğe kapattı. Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, patlayan 500’lük çelik boruyu onardı. Kara yolları ekipleri, su arızasının giderilmesiyle açılan çukuru kapatırken ardından yolu sıcak asfaltla kapladı. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri yolu tazyikli suyla yıkadı. 20 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma kapatılan kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.
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