Kilis’in tarihi kapıları kentin güzelliğine renk katıyor

-Tarihi kapılardan görüntüler

-Tarihi mekanların kapıları

-Genel ve detaylar

-Kent merkezindeki tarihi kapılan

-Camilerdeki kapılar

-Anahtarla açılan kapılar

-Tarihi kapıların görüntüsü

-Demir anahtar ile açılan kapılar

-Genel ve detaylar



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis’te tarihi sokaklarda bulunan 100-150 yıllık kapılar, kentin güzelliğine renk katarken, anahtarların demirden olması dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarihi kentlerinden biri olan Kilis, tarihi sokakları, antika haline gelmiş olan kapıları ile dikkat çekiyor. 100-150 yıllık ev kapıları günümüze kadar geldiği gibi tarihi kapıları açan yörede “Dil” olarak bilinen anahtarların kullanılıyor olması dikkat çekiyor. Kilis’te, son 15 yıl içerisinde 53 tarihi tescilli yapı restore edilirken, tarihi evlerin kapıları da eskisine uygun olarak korunarak restore ediliyor. Sokak sağlıklıştırmaları ile tarihi mekanlar aslına uygun olarak düzenlendiği Kilis’te, tarihi camilerinde kapıları da geçmişten bugüne korunarak muhafaza ediliyor. “Anahtarlar erkek veya dişi olarak kapıları açıyor” Kilis’te eski demirden yapılan anahtarları “Dil” denirken, anahtarlar erkek veya dişi olarak da ikiye ayrılır, tarihi evlerin veya mekanların birden fazla kapısı var ise hırsızlar tarafından anahtar yaptırılarak, açılmasın diye erkek ve dişi şeklinde anahtarlar kullanılır. Erkek anahtarın uç kısmı delik olduğu için anahtarın girdiği yer dişi olarak düzenlenir, anahtarı kapıyı açmak için takıldığında erkek ile dişi anahtar birbirine uyumlu olduğu zaman kapı açılır. Dişi anahtarda ise tam dersi uygulanarak kapılar açılır.



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