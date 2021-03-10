Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı

Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı

Adli tıp tabelasından detay

Adli Tıp Cenaze Sezaryen Doğum Alabalık Hamile Kadın 

-Cenaze aracından görüntü
-Eşinin ağlaması
-Kalabalık detayı
-Cenaze aracının gidişi
-
-ULAŞIM: TÜNELDEN GEÇİLDİ.

( ADANA ) Kilim silkelerken düşen hamile kadının cenazesi adli tıptan alındı.. Eşi gözyaşlarını tutamadı ADANA

- Adana’da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. Dün, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkeleyen 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hammadi, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Genç kadının karnındaki kız bebek ise sezaryen doğumla hayata tutundu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Hasne Hammadi’nin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığı’na götürüldü. Hasne Hammadi’nin cenazesi alınırken eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement