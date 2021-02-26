Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Cansız bedenin traktörle getirilmesi

Kabristan Cenaze Ormana Cenaze Aracı 

-Olay yerine traktörle gidilirken detay
-Arama çalışması
-Olay yeri devrilen ağaç
-Tanıyanlardan röportaj
-Hayatını kaybeden gazinin fotoğrafları

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut (68) ormanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay 21.00 sıralarında Sinop merkeze 12 kilometre uzaklıkta Çobanlar köyünde meydana geldi. 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut öğle vaktinde ormana ağaç kesmek için gitti. Ancak o saatten sonra ailesi ondan bir haber alamadı. Karabulut’u merak eden ailesi ve komşuları onu aramaya çıktı. Orman İşletme için kesim işçiliği yapan Necaettin Karabulut’un kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Haberi alan Karabulut’un 2 oğlu ve eşi yasa boğuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridine alınan bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Savcı incelemesi sonucunda traktörlerle ormanın içinden alınan Karabulut’un cansız bedeni evinin önünde cenaze aracına kondu. Otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kıbrıs gazisi olan Necaettin Karabulut’un cansız bedeni otopsi sonrası düzenlenecek cenaze töreninin ardından Çobanlar Köyü’nde aile kabristanlığında toprağa verilecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı