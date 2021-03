Kesilen ağaçların yerine onlarcası dikildi

-Fidan dikiminden görüntü

-Fidanlara Can suyu verme görüntüsü

-Konuşmalar

-Bisiklet Turu



( VAN ) - VAN



- Van'ın Edremit ilçesinde belediyeye ait mesire alanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen ağaçların yerine onlarca fidan dikildi. Devlet Su İşleri Dinlenme Tesisleri yanındaki mesire alanına bir hafta önce gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ağaçları keserek Van Gölü'ne atmıştı. Bunun üzerine çalışma başlatan Edremit Belediyesi, kesilen ağaçların yerine yenilerini dikti. Etkinliğe katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediyesine ait mesire alanındaki ağaçların bir hafta önce kimliği belirsiz kişilerce kesilerek Van Gölü'ne atıldığını hatırlattı. Kente kimsenin zarar verme hakkının olmadığını belirten Arvas, "Onlar keserlerse biz dikeceğiz, onlar yıkarlarsa biz imar edeceğiz, onlar bu şehre düşmanlık yaparlarsa bizde bu şehre dostluk ve hizmetkarlık edeceğiz. Şehrimizin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Ağaç ve yeşillik bizim kültürümüzde var. Ağaç gölgesi her düşünceye sahip insanların gelip istifade ettiği alanlardır. Edremit ilçemize güzel hizmetlerinden dolayı Edremit Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise mesire alanında kesilen ağaçların yerine bir kaç katı fazla yeni fidan diktiklerini söyledi.



Say, “Van Milletvekili, Van Gölü Aktivistleri ve pedalşörlerimizin katılımıyla geçtiğimiz hafta yaşanan ağaç katliamını, bugün Nevruz Bayramı’na denk getirerek yerlerine birkaç katını dikerek yeniden yaşatacağız. Bu anlamda onlar yıktıkça, yaktıkça ihya etmeye devam edeceğiz. Van’ımızın bölgenin en şirin, en güzel ve en yeşil bölgelerinden biri olan Edremit’imizi daha güzel günlere hazırlayacağız. Bu vesileyle davetimizi kırmayıp gelen başta vekilimiz olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehir yeşili, denizi, güzellikleriyle bölgenin en güzel kenti olacak” ifadelerini kullandı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, Nevruz Bayramı’nda en anlamlı etkinliğin fidan dikimi olduğunu söyleyerek, daha yeşil bir Van için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Özel, “Geçtiğimiz hafta bu alanda maalesef ağaç kesilmesi yaşandı. Bunu kimin yaptığını, hangi mantıkla yaptığını bilmiyoruz. Bizde kesilen ağaçlar yerine yen fidanlar dikmek adına Edremit Belediyesiyle bir çalışma düzenledik. Ağaç bizim doğamız, bizim nefesimizdir. Ağaçlara zarar vererek çokta iyi bir şey yapmış değiliz. Ağaçlar bizim nefesimizdir, daha iyi nefes almak adına Nevruz Bayramı’nda anlamlı bir etkinlik düzenleyerek fidan dikiyoruz” diye konuştu.

Van Pedalşörler Kulübü Başkanı Yalçın Şahin ise kesilen ağaçlar için pedal çevirdiklerini söyledi.



Şahin, “Burada yaşanan ağaç katliamının yerine yeni fidanlar dikmek üzere böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda farkındalık çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



loading...