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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kendisine kaçan kızı geri götürmek istedi... Öfkeli aile beyzbol sopasıyla saldırdı

Kendisine kaçan kızı geri götürmek istedi... Öfkeli aile beyzbol sopasıyla saldırdı

Yaralının hastanede görüntüsü

Sosyal Medya Genç Kız Hastane Beyzbol Sopası Saldırı 

-Polise bilgi vermesi
-Sedye ile tanışması
-Yaralı ile röportaj
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da genç kız bir sosyal medyada tanışıp arkadaş olduğu İzmirli gence kaçtı. Bunun üzerine İzmir'de yaşayan genç, kızı ailesine teslim etmek üzere Samsun'a gittiğinde öfkeli aile tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun'da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kızın İzmir'e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti. Kız tarafı G.D.'ye birlikte Samsun'a gelip konuşmalarını istediler. Bu sabah kendisine kaçan M.K. adlı genç kız ile birlikte Samsun'a gelen G.D. kızın baba evinde saldırıya uğradı. 15 kişinin beyzbol sopası ile kendisine saldırdığını söyleyen G.D. evden kaçarak canını kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yürüyerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden G.D. hastanede tedavi altına alındı. G.D., " Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi beyzbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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