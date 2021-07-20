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Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada

Kendi aracının altında kalarak can verdi... O anlar kamerada

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Küçük Kız Güvenlik Güçleri Ticari Araç Kız Çocuğu 

-Güvenlik kamerasından görüntü
-Araçlardan görüntü
-Cesetten görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da ayakkabı satıcısı, bayram satışı sonrası eve dönüş yolunda takla attı, kendi aracının altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 1149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayakkabı satıcısı olan Celal Korhan ve yanındaki küçük kız çocuğu Kurban Bayramı için ayakkabı satışı sonrası 21 FR 754 plakalı Ford Transit marka hafif ticari aracı ile seyir halinde iken 31 DU 281 plakalı Ford Focus marka otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Araç sürücüsü Celal Korhan devrilen aracının altında kalarak can verirken yanındaki küçük kız çocuğu ve otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Aracın altında kalan Korhan olay yerinde can verirken yaralanan 2 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Korhan’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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