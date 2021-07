Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde Tırpan Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

-- Türkü söylenip halay çekilmesi

- Avrupa’da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde Geleneksel Tırpan Şenliği düzenlendi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen şenlik yine yoğun ilgi gördü. Söylenen türküler ile tırpan çekilen etkinlikte, damlarda davul zurna eşliğinde barlar oynandı. Düzenlenen şenliğin açılış konuşmasını müze kurucusu Kenan Yavuz’un kardeşi Öznur Yavuz Yağcı yaparak, “Bugün burada Geleneksel Tırpan Şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Davul zurna eşliğinde ot biçeceğiz, deste vuracağız, tırmık çekeceğiz, bağ bağlayacağız.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından türküler ve halaylar eşliğinde tırpan çekme etkinliği devam etti. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, imece geleneğini hatırlatmak amacı ile her yıl tırpan şenliğini düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl da ödülle beraber konaklama tesisimizi de açtık ve bu yıl Geleneksel Tırpan Şenliğimizi gerçekleştirdik. Amacımız Anadolu’nun en güzel geleneklerinden biri olan paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yeniden burada somut olarak gösterebilmek. Bildiğiniz gibi imece Anadolu’nun çok değerli bir geleneği. Bu ruh Anadolu’nun güzelliğini somut olarak göstermesi açısından son derece önemli. Burada aynı zamanda bu geleneğimizi gerçekleştirirken ağız barı geleneğini, baca geleneğini, yani toprak damlarda gençlerin türkü söylemesi geleneğini yaşatıyoruz. Dolayısıyla biz yaşayan ve yaşatan müze sloganıyla burada sadece insanların gelip eserleri, binaları görüp resmini çektikleri bir müze değil aynı zamanda yaşayan ve yaşatan müze olarak etkinliğimize bütün ziyaretçilerimiz etkin olarak katılabiliyorlar.” diye konuştu.

Yavuz, müzenin bu yıl ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandığını ifade ederek, Loru Han’la birlikte konaklama sorununu çözdüklerini ve müzenin haftalık ziyaretçi sayısının 2 binlerin üzerine çıktığını da aktardı. Kenan Yavuz’un oğlu Furkan Yavuz ise etkinliklere yoğun olarak devam ettiklerini belirterek, “6 aylık yoğun bir takvimimiz var. Her gün gerçekleşen etkinliğimiz var. Bugün de misafirlerimiz tırpan şenliğimize dâhil oldular.” şeklinde konuştu.

Yapılan şenlik ziyaretçilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesiyle son buldu. (ÖD-EFS)