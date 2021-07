-Parktan farklı açılardan görüntü

-Drone görüntüsü



( DENİZLİ -DRONE)- Yayla turizmine Büyükşehir damgası DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesinin modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası, muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor. Temiz ve serin havası ile sıcaktan bunalanların adresi olan 1350 metre rakımdaki yayla, çadır alanları ve günübirlik tesisleriyle kamp tutkunları başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek daha modern bir hale getirdiği Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası, temiz ve serin havası ile sıcaktan bunalanların ilk adreslerinden biri oluyor. Denizli merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı ile hizmet veriyor. Günübirlik tesisleri, çadır ve karavan kamp alanlarıyla 171 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veren Kefe Yaylası kebap ve pide salonu, market, restoran, çay bahçesi, kıraathane, spor alanı, oyun alanları, otopark, 24 saat sıcak su, duş, tuvalet, Yörük çadırı ile yurdun dört bir tarafından gelen misafirlerini ağırlıyor. Kendi çadırları ile gelen konukların yanında çadır kiralama imkanı da bulunan Kefe Yaylası'nda mutfak gibi her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alanlar da yer alıyor. Başkan Zolan'dan Kefe'ye davet Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin yayla turizmi yatırımlarıyla marka bir şehir olduğunu söyledi.



Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın da yayla turizminin parlayan bir yıldızı olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Özellikle yaz mevsimimin kavurucu sıcaklarında nefes almak isteyen vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum. Vatandaşlarımızı her türlü imkanımızla yaylalarımızda ağırlıyoruz" dedi.

Yatırımlarının ardından Kefe Yaylası'nın gerek rahatlık, gerekse güvenlik açısından tercih edilen bir nokta olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Güzeller güzeli Denizlimizin nadir değerlerinden biri olan Kefe Yaylamızda vatandaşlarımızın rahat, mutlu ve huzurlu vakit geçirmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz. Yaylamızda çadır kiralamadan, restorana, marketten kıraathaneye tüm imkanlar mevcut" ifadelerini kullandı. Yaylada konaklayanlar memnun Cahit Özgören, Kefe Yaylası’na gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, tesisi kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Denizli için bir şans olduğunu dile getirdi. Özgören, "Denizli Büyükşehir Belediyesi burayı teslim aldıktan sonra hiçbir eksiği olmadan, elektriği, altyapısı, suyu, kanalizasyonu tüm gereksinimlerini yaptı, burası adeta bir şehir oldu. Allah razı olsun. Şu an hiçbir eksiğimiz yok” diye konuştu.

