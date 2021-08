Kedilere mama verirken kaybolan Dilan’ın annesi: “Kaçırılma gibi bir durum yok”

-Genel ve detay



( ANKARA )-Kedilere mama verirken kaybolan ve sonrasında bulunan Dilan’ın annesi Türkan Erbil yaşananları anlattı ANKARA



- Kaybolan Dilan'ın annesi Türkan Erbil, "Şu an için kaçırılma gibi bir durum yok. Eğer öyle bir durum olursa zaten ifademiz verildi" dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu,(26) annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Daha sonrasında polis ekipleri telefon sinyalinden Dilan'a ulaşmış ve ailesine teslim etmişti. Dilan'ın annesi Türkan Erbil yaşanılanları anlattı. Türkiye'nin her yerinden kendisine ulaşıldığını aktaran anne Erbil, Arkadaşlarım o olayları yürüttüler. Mahallede çocuğumu aradım, polisle irtibattaydım. Önemli olan benim çocuğum sağ salim bulundu. Bu iyi insanların, iyi yüreklerin sayesinde" ifadelerini kullandı. Öğlen saatlerinde kızının Kedilerin mama kaplarını doldurduğu esnada kaybolduğunu belirten Erbil, “Sabah saatlerinde bulundu. Eryaman’a almış başını gitmiş. Oradaki parkta şoka girmiş bir vaziyette bulduk. Polisimiz orada telefon sinyali yakaladı” diye konuştu.

Kaçırıldığına dair iddialara ilişkin sorulan soruya anne Türkan Erbil ise “Oradan bir mesaj geldi. Çocuk o anda şokta olduğu için ne yazdığını bilmediği için öyle oldu. Şu an için kaçırılma gibi bir durum yok. Eğer öyle bir durum olursa zaten ifademiz verildi.

Bilgi vereceğiz. Şükürler olsun şimdilik öyle bir sıkıntımız yok” cevabını verdi. Dilan’ı ilk bulduğu anda çok duygulandığını ifade eden anne Türkan Erbil, “Kabusun bittiğine inanamadım. Allah bu duyguyu hiçbir anneye, hiç kimseye yaşatmasın. Ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım” açıklamasında bulundu.