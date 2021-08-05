Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kedilere mama verirken kaybolan Dilan’ın annesi: “Kaçırılma gibi bir durum yok”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kedilere mama verirken kaybolan Dilan’ın annesi: “Kaçırılma gibi bir durum yok”

Kedilere mama verirken kaybolan Dilan’ın annesi: “Kaçırılma gibi bir durum yok”

Anne Türkan Erbil'in açıklamaları

Polis A Haber Kaçırılma Polis Ekipleri Bulduk 

-Genel ve detay

( ANKARA )-Kedilere mama verirken kaybolan ve sonrasında bulunan Dilan’ın annesi Türkan Erbil yaşananları anlattı ANKARA

- Kaybolan Dilan'ın annesi Türkan Erbil, "Şu an için kaçırılma gibi bir durum yok. Eğer öyle bir durum olursa zaten ifademiz verildi" dedi.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu,(26) annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Daha sonrasında polis ekipleri telefon sinyalinden Dilan'a ulaşmış ve ailesine teslim etmişti. Dilan'ın annesi Türkan Erbil yaşanılanları anlattı. Türkiye'nin her yerinden kendisine ulaşıldığını aktaran anne Erbil, Arkadaşlarım o olayları yürüttüler. Mahallede çocuğumu aradım, polisle irtibattaydım. Önemli olan benim çocuğum sağ salim bulundu. Bu iyi insanların, iyi yüreklerin sayesinde" ifadelerini kullandı. Öğlen saatlerinde kızının Kedilerin mama kaplarını doldurduğu esnada kaybolduğunu belirten Erbil, “Sabah saatlerinde bulundu. Eryaman’a almış başını gitmiş. Oradaki parkta şoka girmiş bir vaziyette bulduk. Polisimiz orada telefon sinyali yakaladı” diye konuştu.
Kaçırıldığına dair iddialara ilişkin sorulan soruya anne Türkan Erbil ise “Oradan bir mesaj geldi. Çocuk o anda şokta olduğu için ne yazdığını bilmediği için öyle oldu. Şu an için kaçırılma gibi bir durum yok. Eğer öyle bir durum olursa zaten ifademiz verildi.
Bilgi vereceğiz. Şükürler olsun şimdilik öyle bir sıkıntımız yok” cevabını verdi. Dilan’ı ilk bulduğu anda çok duygulandığını ifade eden anne Türkan Erbil, “Kabusun bittiğine inanamadım. Allah bu duyguyu hiçbir anneye, hiç kimseye yaşatmasın. Ne olur çocuklarımıza sahip çıkalım” açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı