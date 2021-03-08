Kebapsever Başbakan Johnson’a Adana’dan davet: “Gelsin Adana’da yesin” - Kebapçı Yaşar Aydın: “Gerçek kebabı gelsin Adana’da yesin”

-Kebapçı Yaşar Aydın'ın kebap yemesi

-Yaşar Aydın ile röp.

-Kebap detayları



( ADANA ) - Kebapsever Başbakan Johnson’a Adana’dan davet: “Gelsin Adana’da yesin”- Adanalı kebapçı, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kebap yemeye davet etti- Kebapçı Yaşar Aydın: “Gerçek kebabı gelsin Adana’da yesin” ADANA



- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüse yakalandıktan sonra yemek alışkanlığını değiştirdiğini ve en sağlıklı yiyeceğini kebap olarak açıklamasının ardından Adanalı kebap ustasından davet geldi. Kebap ustası Yaşar Aydın, "Kebabın dünyada başkenti Adana’dır. Gerçek kebabı gelsin Adana’da yesin. Adana’da onu en güzel şekilde misafir edelim” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir programında korona virüse yakalandığı Mart 2020'de fazla kilolu olduğunu, tedavisinin ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiği anlattı. Johnson'a tükettiği yiyeceklerin sorulmasının ardından, "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Johnson'ın kebap açıklaması kebabın başkenti Adana’da ses getirdi. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, İngiltere başbakanı Boris Johnson’ı gerçek kebabı yemek üzere Adana’ya davet ederek, “Onu Adana’da en güzel şekilde misafir edelim. O zaman bir kat daha diyecektir ki “dünyanın en lezzetli yiyeceği Adana kebabıdır” diye konuştu.

“Dünyanın en sağlıklı yiyeceği kebaptır” Aydın, Bir gün dünyanın Adana kebabını öveceğini kaydederek, “Bugün İngiltere başbakanı, yarın Amerika başbakanı bu böyle gidecek. Çünkü gerçekten de dünyanın en sağlıklı yiyeceği kebaptır. Kebap yerken hem sağlıklı oluyorsun hem mutlu oluyorsun hem de zinde kalıyorsun. Kiloda almıyorsun. İstediğin kadar Adana kebabı ye imkanı yok kilo alamazsın. O yüzden kebap yiyip mutlu oluyoruz” dedi.

“Boris Johnson’ı Adana’ya davet ediyorum” Kebap yenerek kilo verildiğinin altını çizen Yaşar Aydın, şunları söyledi: “Ben kebap yiyerek tam 20 kilo verdim. Daha önce makarna, ekmek, pilav, patates falan yiyordum. Ama onları kestim sadece kebap salata yanında da şalgam içince 20 kilo verdim. Buradan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Adana’ya davet ediyorum. Kebabın dünyada başkenti Adana’dır. Gerçek kebabı gelsin Adana’da yesin. Adana’da onu en güzel şekilde misafir edelim o zaman bir kat daha diyecektir ki “dünyanın en lezzetli yiyeceği Adana kebabıdır.” (ELF-



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