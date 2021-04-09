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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi - Onlarca yıl aradan sonra nisan ayında Kazdağları’na kar yağdı

- Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi - Onlarca yıl aradan sonra nisan ayında Kazdağları’na kar yağdı

Drone ile Kazdağları'nda kar görüntüleri

( BALIKESİR ) - (Özel) Kazdağları’nda kar manzaraları havadan görüntülendi- Onlarca yıl aradan sonra nisan ayında Kazdağları’na kar yağdı BALIKESİR

Kar Kalınlığı Akkale Kar Manzaraları Kar Yağışı 


- Kazdağları’na onlarca yıl aradan sonra nisan ayında kar yağdı. Kazdağları’nın beyaz güzelliği havadan görüntülendi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Kazdağları tekrar beyaza büründü. Kazdağları’nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreyi aştı. Eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kazdağları’nın kar yağışı sonrasında beyaz güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları büyüledi. Balıkesir'in Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında doğaseverler bölgeye büyük ilgi gösterdi. (EME-MŞ)
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