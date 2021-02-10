- Kazakistan'da hırsızlar mikrokredi ofisini benzin dökerek soydu

--Ofis çalışanının paraları teslim anından detaylar



( NURSULTAN ) NURSULTAN



- Kazakistan’da 2 kişi, benzin döküp yangın çıkarma tehdidiyle bir mikrokredi ofisini soydu. Kazakistan’ın, Karağandı şehrinde cerrahi maske takan 2 soyguncu daha önce eşine az rastlanır bir yöntem ile soygun yaptı. Şehrin merkezinde bulunan bir mikrokredi ofisine benzin dolu şişeyle giren soygunculardan biri bankoya benzin dökmeye başladı.

Diğer soyguncu ise o sırada kapıyı gözetledi. Banko görevlisi kadın, ofisi yakmakla tehdit eden soyguncuya kasadaki paraları verdi. Paraları ceplerine dolduran soyguncular ise kredi ofisinden koşarak uzaklaştı. Soygunun ardından polis, kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti. Soyguncuların yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



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