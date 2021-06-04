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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazada yaralandı, otomobildekilerin yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için defalarca kez soru sordu

Kazada yaralandı, otomobildekilerin yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için defalarca kez soru sordu

KAZA YERİ

Tahkikat Trafik Kazası Bild 

-KAZADA YARALANANLAR
-KAZADA ÖLENİN SON HALLERİ

( BURSA )- Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı BURSA

- Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kerem D. idaresindeki 35 ADR 36 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet D. idaresindeki 03 BR 011 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarparak duran 35 ADR 36 plakalı aracın sürücüsü Kerem D. ile yolcular olan Enes Leman ve Çağlar D. olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan Enes Leman hayatını kaybederken, tedavileri yapılan sürücü Kerem D. ile yolcu Çağlar D.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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