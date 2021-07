Kazada yaralanan hamile eşinin elini ambulansa kadar bırakmadı

-ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ÇEKİM YAPAN BASIN MENSUBUNA VE EVLERİNDEN SESLENEN VATANDAŞLARA TEPKİ GÖSTERMESİ

-YARALANAN HAMİLE KADININ BANK ÜZERİNDE BEKLETİLMESİ VE EŞİNİN BİR AN BİLE ELİNİ BIRAKMAMASI

-AMBULANSIN YARALILARI GÖTÜRMESİ



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’da 2 caddenin kesiştiği kavşakta ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve hamile olduğu bildirilen Çiğdem Beyoğlu, bank üzerinde sağlık ekibini beklerken eşi bir an bile elini bırakmadı. Kaza yapan sürücülerden birisi görüntü alan habercilere kendilerini çekmemesi konusunda tepki gösterirken, kucağında bebek olan bir bayan da kamerayı kapatmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların evlerinden tepki göstermesi üzerine, öfkeli sürücü bu kez de basın mensubunu bırakıp balkondan seslenen vatandaşlara sözlü saldırıda bulundu. Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Gülveren Caddesi ile Güllük Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ergin Dağlı’nın kullandığı 31 ANR 24 plakalı ticari araç ile Mithatpaşa Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Burak Geç’in kullandığı 07 HFY 22 plakalı otomobil çarpıştı. “Hamile kadının eşi elini bırakmadı” Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan Çiğdem Beyoğlu ve Fethi Mert Dağlı araçlardan çıkarılarak kaldırıma yatırıldı. Hamile olduğu bildirilen ve kaldırımdaki bankın üzerine yatırılan Çiğdem Beyoğlu’nun eşi, ambulans gelene kadar eşinin elini bir an bile bırakmadı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(EA-