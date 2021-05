Kaza yapan sürücüye ilk müdahale mesai arkadaşlarından

-yaralının başındaki arkadaşları

- Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yaralı olarak araçtan inen sürücüyü, çalıştığı iş yerindeki arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bir ilaçlama firmasında çalışan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf Ferhat Babur, 07 GZS 44 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerine doğru yola çıktı. Kent merkezine doğru seyir halinde bulunan Babur, köprülü kavşak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarparak metrelerce sürükledi. Yandaki beton bariyere çarparak duran aracın hava yastığı da açıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan inen Babur, durumu mesai arkadaşlarına bildirdi. Kaza yerine gelen arkadaşları Babur’un yanından bir an olsun ayrılmadı. Arkadaşı kafasını dizine aldığı Babur’u sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar ise araçtan yola savrulan parçaları kazaya sebebiyet vermemesi için topladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle kaza yerine trafik polisi ve sağlık ekibi geldi. Ambulansa alınırken de arkadaşları Babur’u yalnız bırakmadı. Ferhat Babur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri yoldan kontrollü geçiş sağlarken, aracın kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı.