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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kaza yapan sürücü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Polis

İlk Müdahale Kız Arkadaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Ambulans
-Kaza yapan araç
-Röportaj

( İSTANBUL ) - Kadıköy'de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü İSTANBUL

- Kadıköy'de aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya dönerken kazada bir kişi yaralandı. Araç sürücüsü kız arkadaşının yaralandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Olay 02:00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Üçkardeş 34 DEJ 724 plakalı Kia Pikanto markalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında bulunan kız arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Aydınlatma direği yol kenarındaki bir iş yerinin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücünün yaralanan kız arkadaşı ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının yaralanmasının ardından sürücü Murat Üçkardeş'in olay yerinde ağladığı görüldü.
Araç ve aydınlatma direğinin düştüğü iş yeri hasar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olayı gören Ege Yüce isimli vatandaş: "Biz çalışıyorduk bir ses geldi. Sesi duyunca baktık arabanın önü havaya kalktı. Sonra yan tarafa doğru döndü. Direğe vurdu. Adamın kız arkadaşı bileğini ve bacağını tutuyordu.ambulans çağırdık hastaneye gittiler" dedi.

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