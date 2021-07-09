Kaza yapan lüks aracın motoru iki yüz metre uzağa fırladı: 3 yaralı

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( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



-Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde içerisinde üç kişinin olduğu lüks araç kaza yaptı. Kaza yapan aracın motoru iki yüz metre uzağa fırladı. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Afşinbey caddesinde meydana gelen kazada 38 HN 222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilin motoru yaklaşık iki yüz metre uzağa fırladı. Olayda sürücü Ensar Yanar, Umutcan Özdemir ve Uğur Hamiş yaralandı. Olay yerine ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

